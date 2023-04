Axel redde het niet bij Willem II, maar is blij bij Sarto: ‘Hier kun je tenminste na de wedstrijd gezellig een biertje drinken’

amateurvoetbal Haarsteeg delft het onderspit in de derby tegen Nieuwkuijk: ‘Ja, ik was gefrus­treerd’

Belmin Popara is door de nood gedwongen bij Haarsteeg in de spits terechtgekomen. Daar komt de 23-jarige Montenegrijn goed tot zijn recht. Maar in de wedstrijd tegen Nieuwkuijk konden hij en zijn ploeggenoten het verschil niet maken: 3-1.