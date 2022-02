Azizov kan niet met én niet zonder voetbal: ‘Ik heb gezien wat het leven buiten voetbal te bieden heeft’

3B + 4D Jong Brabant pakt periodeti­tel, Haarsteeg verliest restant inhaalduel

Het restant van de inhaalduel in de derde klasse B tussen Haarsteeg en Waspik is geëindigd in een kleine nederlaag voor de thuisploeg. Het duel tussen Blauw Wit’81 en Jong Brabant eindigde in een ruime uitzege voor Jong Brabant. Die club pakte zodoende de periodetitel.

16 februari