Baalt Dongen van de brilstand tegen laagvlieger Westlandia? ‘We zijn in eigen huis nog altijd ongeslagen’

Overzicht Amateurvoetbal Overzicht | AS­H-lei­der dik tevreden ondanks verlies, Nivo Sparta verzuimt om koploper Huizen pijn te doen

Deze carnavalszaterdag is er weer een ronde aan amateurvoetbal afgetrapt. ASH verloor van koploper IFC, maar desondanks was leider Niels van Horssen tevreden over het spel. Voor Nivo Sparta had er tegen Huizen meer ingezeten.

26 februari