Baardwijk pakt tweede zege van het seizoen, voor tweede keer tegen BVV

BVV - Baardwijk 1-3 (1-1). 2. Tom Sleenhoff 0-1, 44. Newien Ramlal 1-1, 50. René Kovacs 1-2, 66. Kevin Vissers 1-3.

,,Het is zuur dat we in een belangrijke wedstrijd als deze niet thuis gaven. Het seizoen is nog niet verloren. We blijven knokken om erin te blijven, al wordt dat een hele lastige opgave”, sprak BVV-coach Peter Burg.

Baardwijk boekte in deze kelderkraker zijn tweede competitiezege, beide keren wonnen de Waalwijkers van BVV. Het gat met de hekkensluiter uit Den Bosch is gegroeid naar zes punten. Mochten beide ploegen op de laatste plaats eindigen, dan zijn de onderlinge resultaten in het voordeel van geel en zwart. Kortom, de eerste horde – rechtstreeks degraderen voorkomen – lijkt genomen.

Voor Bart Janssen was het een bijzondere wedstrijd. Naar tweeënhalf jaar blessureleed maakte de 27-jarige verdediger zijn rentree in de basis. Baardwijk zit diep in zijn hart. ,,Ik speel al tien jaar in het eerste, dus wilde ik er hoe dan ook bij blijven horen. Dus was ik er bij elke training, elke wedstrijd.” Een terugkeer om van te dromen. ,,Deze wedstrijd wilden we per se winnen. Als dat ook nog eens gebeurt, is dat heel mooi. Voetballend was het niet best, maar dat was vanmiddag van ondergeschikt belang.”

DVG - DSC 1-1 (0-1). 3. Martijn Veldhuis 0-1, 76. Martijn Caarls 1-1.

Zowel DSC-coach Roland Timmermans als DVG-coach Hans Lathouwers konden leven met de 1-1 eindstand. ,,De wind speelde best een rol. Voor rust hadden wij de wind tegen en ging het moeizaam, na rust voetbalden we een stuk beter”, constateerde Lathouwers. ,,We hadden voor rust eigenlijk op 2-0 moeten komen”, vond Timmermans.

FC Engelen - Zwaluw VFC 2-1 (0-0). 65. Relano Bouwmans 1-0, 76. Fons Bosman 2-0, 87. Kevin Venrooij 2-1.