Baardwijk - TGG tijdelijk gestaakt door ruziënde opa, kleinzoon schiet meteen te hulp

Zondag 3cDe wedstrijd Baardwijk - TGG is zondagmiddag korte tijd gestaakt door tumult lang de kant. De opa van TGG-keeper Coen Burg was betrokken bij een ruzie. Hierop besloot de doelman de tribune op te gaan.

Baardwijk - TGG 2-3 (0-0). 6. Ricardo Kazanci 0-1, 7. René Kovacs 1-1, 11. Maikel Koeman 1-2, 69. Kevin Vissers 2-2 (pen.), 88. Ricardo Kazanci 2-3.

Rond de 75ste minuut ontstond er gedoe op de tribune toen de opa van Coen Burg, de doelman van TGG, het aan de stok had met een paar jeugdige supporters van Baardwijk. Burg zag dat, rende zijn doel uit om zijn grootvader bij te staan. Hierna liet scheidsrechter Nico Opstraat beide ploegen inrukken voor een afkoelingsperiode. Die werkte maar half, want nadien werden nog heel wat overtredingen begaan. Dat TGG uiteindelijk met de winst aan de haal ging, was ook aan Burg te danken. Die had in de allerlaatste secondes van dit wat armetierige, maar wel spannende duel een geweldige reflex in huis.

TGG-coach Ricardo Aguado vond het allemaal wel mee vallen. Volgens de coach haalde de keeper zijn opa weg en viel het tumult alles mee. ,,Er zat een groepje jeugdig publiek uit te dagen.‘’

De eerste driepunter van het seizoen was een welkome opsteker voor TGG en trainer/coach Ricardo Aguado. ,,De jongens hebben er keihard voor gewerkt en het is mooi dat we onszelf nu hebben beloond. Het is de komende weken een kwestie van fitter worden en dan ben ik ervan overtuigd dat er snel meer punten bij gaan komen”, sprak Aguado.

DSC - DVG 1-3 (0-1). 15. Sander van de Ven 0-1, 46. Roy van Beurden 1-1, 58. Martijn Caarls 1-2 (pen.), 87. Teun Welvaarts 1-3.

,,DVG heeft in mijn ogen terecht gewonnen. Na rust gebeurde er genoeg”, vond DSC-coach Roland Timmermans. Zijn collega Hans Lathouwers is uitstekend gestart met acht punten uit vijf duels. ,,Deze acht punten pakken ze ons niet meer af.”

FC Engelen - Nieuwkuijk 3-2 (1-1). 23. Marijn van Rijswijk 1-0, 44. Miquel de Wijs 1-1, 67. Luca Schrier 2-1, 87. Carlo Aronds 3-1, 90. Roy Fitters 3-2.

,,Het had echt 7-1 voor FC Engelen moeten zijn vanmiddag en dan druk ik me nog voorzichtig uit”, aldus FC Engelen-coach Anthony Lurling.

Nieuwkuijk had maar weinig kansen nodig om twee keer te scoren. Miquel de Wijs en Jurgen Fitters flikten. Dat was het goede nieuws vanuit Engelen. ,,We hadden het heel lastig”, vond trainer Corné Verhoeven. ,,Engelen was beter, had meer de bal. Was die in ons bezit, dan zaten zijn er fel bovenop en waren we die bal al heel snel weer kwijt. Je kwam dus niet aan opbouwen. Dan is kansen creëren lastig. Twee keer scoren is knap.”

Haarsteeg - BVV 3-1 (2-0). 33. Dave Treuren 1-0, 40. Rick van de Griendt 2-0, 67. Ilias Sadqi 2-1, 77. Rick van de Griendt 3-1.

,,We hebben hard gewerkt, maar het zat er helaas niet in”, baalde BVV-coach Peter Burg.

Na de oorwassing bij aartsrivaal RKDVC – in het laatste kwartier volledig overrompeld – herpakte Haarsteeg zich uitstekend tegen laagvlieger BVV. Trainer Ercument, die Rick van de Griendt (twee keer) en Dave Treuren zag scoren, was dik tevreden. ,,Ik moest weer eens een beroep doen op spelers van het tweede, zelfs het derde. Die jongens hebben het geweldig gedaan. Behalve de de drie punten is het ook mooi om te zien dat ook die spelers mee kunnen met het eerste.”

ODC - Trinitas Oisterwijk 1-1 (1-1). 23. 0-1, 36. Lex van de Biggelaar 1-1.

,,Uiteindelijk kan ik leven met een gelijkspel. We hadden op voorsprong kunnen komen bij een 1-1 stand maar Trinitas kreeg in de slotfase ook nog een aantal dikke kansen”, vertelde ODC-coach Carlo Vorstenbosch.

Zwaluw VFC - CHC 4-3 (2-2). 3. Otis Lalihatu 1-0, 23. Mounir Hadouir 1-1, 30. Kevin Venrooij 2-1, 32. Mounir Hadouir 2-2, 60. Martin de Laat 3-2, 85. Kevin Venrooij 4-2, 88. Martien de Bekker 4-3.

,,Deze zege hadden we op voorhand niet helemaal verwacht. Uiteraard is dit een mooie opsteker”, jubelde Zwaluw-coach John Laponder. Na 32 wedstrijden op rij ongeslagen te zijn lukte het Zwaluw om CHC te verslaan. ,,Wij hadden absoluut recht op een zege gehad. We weten nu na lange tijd weer eens hoe verliezen voelt”, aldus CHC-coach Fatah Hadouir.

Vlijmense Boys – RKDVC 1-2 (0-1) 44. Bas Verhoeven (pen.) 0-1, 67. Thomas Fitters 0-2, 81. Ayoub Bakkali 1-2.