Baardwijk zakt volledig door de ondergrens: ‘Als neutrale toeschouwer was ik in de rust al weggegaan’

Derde klasse BBaardwijk heeft het lastig dit seizoen. De ploeg van Jasper Werten staat laatste, maar boekte afgelopen donderdag nog de tweede zege van het seizoen tegen ZIGO. Iedereen hoopte dat de weg naar boven was gevonden, maar vandaag was daar niks van te zien.

BVV - Baardwijk 2-0 (1-0) 10. 1-0 80. 2-0. Rood: Sleenhoff (Baardwijk).

Na de overwinning op ZIGO hoopte alles en iedereen bij Baardwijk dat het lek boven zou zijn. Niet dus, in Den Bosch speelde de laagvlieger, net als de thuisclub een belabberde wedstrijd. ,,We zijn volkomen door de ondergrens gezakt”, treurde leider Jasper Werten. ,,Het leek helemaal nergens op. Als neutrale toeschouwer zou ik in de rust al weg zijn gegaan. Het was een foutenfestival waar je akelig van werd.”

Vlijmense Boys - Nieuwkuijk 1-1 (0-1). 17. Janssen 0-1 73. Ezzoubaa 1-1.

Beide ploegen maakten er een intens potje van, zonder echt over de schreef te gaan. Kuijk zakte in, liet de koploper het spel maken. Daar kwam in de eerste helft weinig van terecht, pas vlak voor de thee kreeg Nick Peijnenburg een echte kans om de gasten pijn te doen: hij aaide de bal. Op dat moment leidde Kuijk al, een treffer van Sven Janssen. Die had net wat meer snelheid in de benen dan Kyle Maas, lobde de bal over doelman Matthew van Dommelen. Mitchel Fitters had Kuijk bijna op een 0-2 voorsprong gezet, maar zijn geplaatste bal belandde op de paal.

Na de rust voerde de lijstaanvoerder de druk op. Tot kansen leidde dat niet. In de 73e minuut leek weer een aanval in niets te smoren, maar kon Jerre Geerts via een hakbal voorkomen dat die over de achterlijn liep. Prompt stond Yassine Ezzoubaa klaar om dat stukje geloof om te zetten in daden: 1-1. De thuisclub zette aan, maar de beste kans was nog voor de bezoekers. Invaller John van Dommelen zag zijn inzet echter gekeerd door de Vlijmense doelman. Brent de Wijs van Kuijk en Dimitri Ruyken waren na afloop eensgezind. ,,Een terecht gelijkspel.”

Waspik - RWB 4-2 (0-1) 30. Van Iersel 0-1 55. Molenschot 1-1 61. Molenschot 2-1 64. Jonne Clijsen 2-2 79. Van den Hoven 3-2 82. Verschuren 4-2. Rood: Bol van RWB.

De ervaring heeft de doorslag gegeven, meende RWB-trainer Larry van Ommen. ,,Vooral na rust zag je dat terug. Sommige doelpunten waren wel een heel naïve soort. Bij de tweede treffer kon een spelers zomaar langs drie verdedigers slalommen en de bal panklaar voorgeven. Maar ja, dat krijg je ervan als je spelersgroep zó dun is dat we een vijftienjarige op de bank hadden zitten. En hij is ook nog ingevallen.”

Emiel Heefer, trainer van Waspik, vond dat zijn ploeg op twee fronten de strijd had gewonnen: tactiek en de rust bewaren. ,,In de eerste helft hadden we heel veel moeite met hun diepe spits Serhan Eyupoglu. Hij kon lange ballen te makkelijk aannemen. Door een mannetje voor zijn cipier te zetten, haalden we die angel eruit. En we zijn niet in de valkuil getrapt om in het langehalenvoetbal van RWB mee te gaan. Na die rode kaart, bij de stand 2-2, hebben we het koppie erbij gehouden en met met positiespel en lange ballen over de flanken RWB uit elkaar gereten.”