Bakkali in zijn mogelijk laatste seizoen vlijmscherp bij Vlijmense Boys: ‘Gif in ons spel, dat zit nu eenmaal in ons karakter

Tweede divisie Eerste thuiszege voor Kozakken Boys

25 september TWEEDE DIVISIE - In Werkendam moesten ze er een aantal wedstrijden op wachten, maar de eerste thuiszege in de competitie is een feit. De ploeg van coach Rick Adjei won dankzij treffers van Thomas Marijnissen en Johnny Lommers met 2-0 van HHC Hardenberg. De eerste twee thuisduels van dit seizoen eindigden in een gelijkspel.