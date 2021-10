Barbecue, Weissbier en een blonde Anita achter de bar: deze Brabander speelde amateurvoetbal in München

Als je al vanaf je vierde voor Baardwijk voetbalt en je maakt de switch naar SC München-Süd, dan is er in je leven iets ingrijpends voorgevallen. Dikwijls ligt daar de liefde aan ten grondslag. Zo ook bij Joep Klerx. In Thailand had de Waalwijker in 2013 een Noord-Italiaanse vrouw ontmoet. De relatie op afstand wilden ze een kleine drie jaar geleden terugbrengen tot enige tientallen vierkante meters. Ze gingen samenwonen in de Beierse hoofdstad: want daar studeerde zijn toenmalige vriendin. Voor zijn werk maakte het niks uit: als tekstschrijver heb je niet meer nodig dan een laptop en een internetverbinding.