Baron Mekkaoui vertrekt naar Kozakken Boys

Zondag 2e WSC-trai­ner haakt bij war­ming-up af met kaakblessu­re

3 februari Norbert Rebsch was nog zelf naar Unitas’30 gereden, maar een fijn gevoel had de trainer daar niet bij. De oefenmeester had al veel last van zijn kaak. Tijdens de warming-up moest de trainer toch afhaken. Zijn kaakblessure bleek te ernstig om te kunnen coachen.