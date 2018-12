Bas Gösgens keert niet meer terug bij OJC Rosmalen

Trainerscarrousel Van der Linden blijft nu ook officieel aan bij Haarsteeg

11:40 Henry van der Linden van derdeklasser Haarsteeg heeft zijn contract met een jaar verlengd. De club is bezig aan een geweldig seizoen in de derde klasse C en staat op een derde plaats. In zijn eerste seizoen bij Haarsteeg werd Van der Linden nog elfde in de competitie.