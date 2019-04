Bas van Loon schopt weer tegen een bal na lang blessureleed

Bijzonderheid van de wedstrijd: Bij Achilles Veen maakte in de 38e minuut Bas van Loon zijn rentree. In februari 2018 viel Van Loon uit met een ernstige knieblessure aan zijn linker knie nadat hij net terug was gekeerd van een knieblessure aan zijn rechterknie. Van Loon mocht Van der Pijl vervangen. ,,Hier heb ik lang op gewacht. Het duurde even voor ik terug was. Een lang traject doorwandelt. Het was best zwaar vandaag ook al met die warmte. Ik voel me fit maar ik ben natuurlijk nog niet helemaal op het niveau waar ik wil zijn. Ik ben blij dat ik er weer ben. En we hebben nog gewonnen ook”, aldus een verheugde Van Loon.