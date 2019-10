Basisdebutant Versteden (16) scoort meteen twee keer bij overwinning van Oirschot Vooruit

Sparta’25 - Oirschot Vooruit 1-5 (0-1). 35. Daan Hagemeier 0-1, 52. Koen Versteden 0-2, 70. Daan Hagemeier 0-3, 78. Fons Meeuwis 0-4, 79. Koen Versteden 0-5, 85. 1-5.

,,Oirschot Vooruit was beter dan Sparta’25 ondanks dat er veel spelers niet bij waren. Sommigen waren een weekendje weg en we hadden wat blessures. We begonnen met elf man aan de warming-up, maar toen viel er een speler uit. Daardoor was ik genoodzaakt om de jeugd een kans te geven en dat pakte goed uit”, vond Oirschot Vooruit-coach Piet Drijvers.

Koen Versteden (16 jaar) maakte zijn basisdebuut voor Oirschot Vooruit. De aanvallende middenvelder wordt over zes dagen pás 17 jaar en speelde een voortreffelijke wedstrijd. ,,Hij kreeg de kans om zich te laten zien en dat deed hij fantastisch. Hij maakte twee doelpunten en de laatste was er een van mooie schoonheid. Hij krulde de bal schitterend in de bovenhoek.”

Beerse Boys - RKVVO 1-3 (0-1). 18. 0-1, 69. Jannes Mulders 1-1, 81. 1-2, 92. 1-3.

,,We speelden zomeravondvoetbal in de eerste helft, maar in de tweede helft hebben mijn jongens alles gegeven”, vond Beerse Boys-coach Hans Staps. ,,Er was een kantelpunt in de wedstrijd waar je hoopt op een strafschop, maar daar heb je geen invloed op. Niet veel later kwamen zij op voorsprong. De 1-3 was voor des keizers baard, want toen was de wedstrijd al lang gespeeld.”

De Beerse terreinknechten Gijs en Kees zijn ‘gouden mensen’ volgens Hans Staps. ,,Zij zorgen er elke week voor dat de velden er hier prachtig uitzien. Dat is een compliment waard.” Jannes Mulders maakte de enige treffer voor zijn ploeg tegen de koploper. Dat was een fraaie vrije trap, die mooi tegen de touwen vloog.

De Valk - Hilvaria 1-2 (0-0). 47. Coen van Oirschot 0-1 (pen.), 63. Sem Hendriks 0-2, 87. Luuk Broers 1-2.

,,We zijn van de hatelijke nul over”, jubelde Hilvaria-coach Henri van den Braak na de 1-2 overwinning van Hilvaria bij De Valk uit Valkenswaard. ,,We hadden het in de eerste helft al moeten beslissen, maar we hielpen acht grote kansen om zeep. We zijn nog niet in grootste vorm, maar deze winst helpt misschien om het vertrouwen een boost te geven.”