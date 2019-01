BD Zilveren Schoen: De Groot profiteert van weekeinde vol afgelastingen

Mocht De Groot zijn doelpunten aaneen blijven rijgen dan zou OSS'20 wel eens de tweede periode kunnen veroveren in de derde divisie. De promovendus staat bovenaan de tweede periode en is deels een van de redenen waarom de geel-blauwen dit seizoen zo uitstekend presteren op het vierde niveau van Nederland.

Ook Rob van Sonsbeek was trefzeker voor de Ossenaren. De kompaan van De Groot maakte tot dusver negen doelpunten en staat op een veertiende plaats in het topscorersklassement. Daartussen staat ook nog Jos Peltzer van OSS’20, die niet scoorde tegen OJC, op een gedeelde achtste plek met tien doelpunten. Er is geen enkele andere ploeg in het klassement met drie doelpuntenmakers in de top twintig.