BD Zilveren Schoen is los en drie topschutters staan op de eerste plek

Zilveren SchoenHet topscorersklassement van het Brabants Dagblad is bijgewerkt en dus kunnen we op zoek naar de topschutters van dit seizoen. Zondag werd de prijs voor de topscorer van vorig seizoen uitgereikt aan Younes Hadouir, zijn voornaamste concurrent Joeri Vugts sprak hem nog lovende woorden toe. Wie de prijs dit jaar gaat ophalen valt nog te bezien.

Als er een klassement zou worden opgesteld van de topscorer van afgelopen weekend dan had Jim de Laat met stip op de eerste plaats gestaan. De aanvalsleider van SVSSS was vier keer trefzeker in het openingsduel van het seizoen met Olympia'18 (6-2).

Geen koppositie

Helaas voor De Laat was het seizoen in de tweede divisie, derde divisies en hoofdklassen al een paar weken begonnen en moet De Laat het voorlopig doen met de vierde plek in het klassement. Jos Peltzer, Rémon Koenen en Sen Aerts zijn al een aantal weken bezig met doelpunten maken en staan alle drie al op vijf treffers. Zij delen voorlopig de eerste plek in de Zilveren Schoen.

Peltzer is momenteel topscorer van de derde divisie zondag. De aanvaller van koploper OSS'20 maakte twee doelpunten tegen Jong ADO Den Haag (5-0), twee goals tegen Westlandia (5-0) en een goal tegen Dongen (1-1).

Achilles-Achilles

Achilles Veen-spelers Aerts en Koenen zijn samen met Bart Deprez van Smitshoek de topscorer in de hoofdklasse A zaterdag. In het openingsduel van het hoofdklasseseizoen scoorde Koenen tweemaal tegen Spijkenisse en was Aerts één keer trefzeker (1-3 winst). Koenen maakte in de tweede wedstrijd tegen Capelle de enige Veense goal (1-3 verlies) en maakte een week later een van de twee treffers tegen DUNO D (5-2 verlies).

Met één treffer tegen Achilles'29 bracht Koenen zijn seizoenstotaal op vijf treffers. Aerts was zaterdag tegen naamsgenoot Achilles uit Groesbeek al helemaal trefzeker. De spits - die vorig seizoen nog een zware blessure opliep - maakte maar liefst vier goals in de 7-0 overwinning.

Saaman

De top tien wordt afgesloten door een aantal spelers die op drie doelpunten staan. Van deze spelers maakte alleen Tim Saaman van Woudrichem dit seizoen een hattrick. De Woudrichem-speler maakte al zijn goals in de tweede helft tegen Arkel (5-0). De rest van de top tien bestaat uit Kay Tejan (Kozakken Boys), Joep van der Velden, Tom Pijnenburg (beiden OSS'20), Koen van der Zanden, Ben van den Nieuwenhof (beiden Blauw Geel'38) en Sam Wassenberg (UDI'19).

Bekijk het hele overzicht van alle 228 doelpuntenmakers hier!