Be-Ready heeft aan één helft genoeg tegen ZIGO

Be-Ready – ZIGO 6-1 (5-0) 7. Safie Esmati 1-0, 15. Kevin van Gool 2-0, 27. Safie Esmati 3-0, 39. Aman Habtesulus 4-0, 45. Thomas Vergunst 5-0, 60. 5-1, 66. Thomas Vergunst 6-1.

De promovendus had pas één puntje gepeurd. Het werd tijd om een keer te winnen. ,,ZIGO was de ideale tegenstander”, wist trainer Marco Verschuren. ,,Ik had van collega’s gehoord dat het een matige ploeg was.” Daar wist de thuisclub wel raad mee. ,,Moet je nagaan dat we niet eens zo heel goed voetbalden. Het is wel lekker dat we deze keer bijna geen doelpunten tegen kregen. Daar grossieren we meestal ook in.”

De Tilburgse ploeg onder leiding van Rob van Belkom revancheerde zich in de tweede helft, nadat het een offday had in de eerste helft. ,,We zijn afgetroefd op ervarenheid”, zei betrokkene Patrick. ,,Met een jonge ploeg kan je wel eens averij oplopen en dat is deze keer gebeurd.”

Het bijzondere aan de wedstrijd was de gemiste penalty van Bodey van der Kaaij. ,,Het stond toen al 5-1", vervolgde Patrick. ,,Als die erin was gegaan, had Be Ready het nog zwaar gekregen. Sowieso wil ik ZIGO de complimenten geven hoe zij zich in de tweede helft herpakt hebben.”

TSV Gudok - Irene’58 4-0 (1-0). 30. Koen Verstappen 1-0, 53. Pepijn Louer 2-0, 61. Joshua Hanhart 3-0, 85. Dave Hoezen 4-0.

Op een slap begin na, van vijf minuten, domineerde de thuisploeg de wedstrijd. ,,De 1-0 werkte bevrijdend”, zei Gudok-trainer Ronald Boudewijn. ,,Organisatorisch stonden wij prima en we maakten mooie goals. Dat is ook wel eens leuk.”

Het meest bijzondere aan de wedstrijd was dat Gudok de ‘ideale wedstrijd’ speelden. ,,We scoorden op de juiste momenten en beëindigden de wedstrijd een keer met elf man”, grapte Boudewijn.

Gilze - Oosterhout 2-1 (0-0). 57. Willem van Eijck 1-0, 86. Jens Oprins 2-1.

Gilze haalde niet het gewenste niveau, maar wist de zwaarbevochten wedstrijd wel om te zetten in een overwinning. ,,Het kon alle kanten op”, gaf Gilze-coach Jeremy Buchly toe. ,,Des te lekkerder is dat we de wedstrijd hebben gewonnen.”