Be-Ready vecht zich terug, maar verliest wel van Virtus

Be-Ready – Virtus 4-6 (1-4) 20. Safi Esmati 1-0, 27. Danny Oomen 1-1, 39. Hakim Mperanyi 1-2, 42. Danny Oomen 1-3, 43. Sebastian Stoop 1-4, 63. Franco Groenewegen 1-5, 71. Safi Esmati 2-5, 85. 3-5, 90. Willem Schelle 4-5, 90+2. Tom Wijne 4-6.

,,Als je bij de rust met 1-4 achter staat, kan het zomaar zijn dat de ploeg als een kaartenhuis in elkaar stort”, weet Marco Verschuren, trainer van Be-Ready. ,,Maar we hebben karakter getoond, we hadden zelfs nog uitzicht op de gelijkmaker.”

Gilze - Dubbeldam 1-5 (0-2). 85. Remco van Hoek 1-4.

De thuisploeg had een gigantische offday, aldus trainer Jeremy Buchly. ,,Zij komen op 0-2 door twee persoonlijke fouten van ons. In de tweede helft probeerden we dat om te draaien maar na de 0-3 ging ons niveau nog verder omlaag.”

Het bijzondere aan de wedstrijd was de manier waarop Gilze de tegendoelpunten weggaf. ,,Fouten maken kan, maar zulke grove fouten niet”, rondde Buchly af. ,,Die horen thuis in de kelderklasse en niet op ons niveau.”

TSV Gudok - RCD 3-1 (3-0). 12. Joost Obbens 1-0, 20. Jeffrey Vos 2-0, 33. Sjors van Egeraat 3-0. Rode kaart: 70. Joost Obbens (Gudok, twee keer geel).

Hoewel RCD het meeste balbezit had, was Gudok effectiever met hun kansen. ,,Wij stonden goed georganiseerd”, vond Gudok-trainer Ronald Boudewijn. ,,Hierdoor gaven wij weinig weg. In de tweede helft wilden de wedstrijd zakelijk uitspelen, al hadden we in het laatste kwartier ook uit kunnen lopen naar bijvoorbeeld 6-1.”

Het bijzondere aan dit duel, en voor Gudok tevens het enige minpuntje, was de rode kaart van Obbens na 70 minuten. ,,Hij kreeg zijn tweede gele kaart vanwege vermeend tijdrekken”, vervolgde Boudewijn. ,,Die eerste gele kaart werd vanwege praten gegeven. Ik denk dat de arbiter vergeten was dat Joost al geel had.”

Bavel - ZIGO 4-0 (2-0).

Hoewel de uitslag anders doet vermoeden, werd ZIGO niet weggespeeld volgens bestuurslid Jurgen Meuwese. ,,Kort voordat Bavel op 2-0 kwam, kregen wij zelf een grote kans. Die moest er wel in, want we konden vooral in de eerste helft goed meekomen.” Vanwege de exodus van de voorbije zomer trad het bouwende ZIGO aan met een heel jong elftal. ,,We zullen echt nog wel een keer weggespeeld worden, maar dat was nu niet het geval. We creëerden kansen dus dat biedt perspectief.”