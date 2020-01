Be-Ready wint dankzij goudhaantje Vergunst die driemaal scoort

Zondag 3BThomas Vergunst was in vorm tegen Dubbeldam. Dankzij zijn drie doelpunten won Be-Ready met 3-2.

Be Ready – Dubbeldam 3-2 (2-1) 2. Thomas Vergunst 1-0, 39. 1-1, 44. Thomas Vergunst 2-1, 60. Jerry van Ingen 2-2, 75. Thomas Vergunst 3-2.

Thomas Vergunst was met zijn drie treffers goud waard voor de thuisclub. Trainer Marco Verschuren relativeerde dat een beetje. ,,Thomas heeft ook de kansen gehad om te excelleren. En die dus gegrepen.” Het was een zwaarbevochten zege voor Be Ready. ,,Tot de laatste seconde hebben we ervoor moeten knokken. Wat ook lekker was: veel ploegen onder ons hebben verloren. Hebben we nog meer lucht gekregen.”

Gilze - SC Emma 8-0 (4-0). 14. Stan de Kock 1-0, 22. Stan de Kock 2-0, 29. Rick van den Dungen 3-0, 40. Tom van Gestel 4-0, 67. Stan de Kock 5-0, 76. Willem van Eijck 6-0, 81. Tijn van Keulen 7-0, 89. Jordi van Alphen 8-0.

Volgens Gilze-trainer Jeremy Buchly deed zijn ploeg werkelijk alles goed tegen SC Emma. ,,We domineerden, scoorden mooie goals, speelden ons overal mooi uit. Dit is gewoon fijn.”

Het meest bijzondere aan het duel was, los van de vele doelpunten, het debuut van O19-speler Timo Brouwers. ,,Genoeg redenen voor een feestje”, aldus Buchly. ,,Het is hier trouwens iedere zondag feest.”

TSV Gudok - Virtus 2-0 (1-0). 18. Sjors van Egeraat 1-0, 70. Pepijn Louer 2-0.

De thuisploeg gaf weinig kansen weg en boekte een verdiende overwinning. ,,We hadden vaker kunnen scoren”, gaf Gudok-trainer Ronald Boudewijn toe.

Het meest bijzondere aan het duel was dat er geen één kaart gegeven werd. ,,De scheidsrechter hield de kaarten op zak”, aldus Boudewijn.

Oosterhout - ZIGO 8-0 (3-0).

ZIGO speelde volgens trainer Rob van Belkom haar slechtste wedstrijd van het seizoen. ,,De inzet was goed, mijn spelers hebben naar vermogen keihard gewerkt. We misten alleen een kans op 1-1 en verder hebben we niets kunnen creëeren.”