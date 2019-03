Be-Ready zet coach Arno de Vries op non-actief

,,Ik voel me behoorlijk in de steek gelaten", begint Arno de Vries zijn verhaal. ,,Sportief gezien loopt alles lekker (Be-Ready staat aan kop en is verzekerd van nacompetitie, red.), maar er zou geen chemie meer zijn tussen mij en de spelers. Donderdagavond kreeg ik telefonisch te horen dat het klaar was.” De trainer zegt niet met modder te willen gooien, maar vindt zichzelf respectloos behandeld. ,,Bij de vorige zeven clubs ben ik altijd door de voordeur naar buiten gegaan.”

Quote Arno is een geweldig mens, maar hij kreeg de groep niet meer aan de praat. Donald Heijmans, Technische commissie Be-Ready

Volgens Donald Heijmans, die reageert namens de technische commissie, kregen zij signalen van de spelersgroep dat de band tussen trainer en spelers steeds minder werd. ,,Dat klinkt raar met een periodetitel op zak", legt Heijmans uit. ,,We hebben toen gesprekken gevoerd met de trainer en selectie.” Volgens hem heeft dit twee weken lang het gewenste effect gehad, maar was het daarna over. ,,Het is triest dat het gebeurt, maar zo werkt het nu eenmaal", zegt Heijmans. ,,Arno is een geweldig mens, maar hij kreeg de groep niet meer aan de praat.”

Verbaasde aanvoerder

Afgelopen donderdag stond er al een nieuwe trainer voor de groep, wat voor verbazing zorgde bij de Hankse captain Juriaan Heijmans: ,,Ja, wij gaven aan dat het niet meer werkte, maar dat ze zo snel zouden handelen... dat zag ik niet aankomen.” De aanvoerder stelt dat ook de spelersgroep wat te verwijten valt in de situatie. ,,Maar we merkten ook dat er tijdens de trainingen niets gebeurde waardoor wij beter werden.”