Beek Vooruit en Uno Animo maken er een waar spektakel van met tien doelpunten

Beek Vooruit – Uno Animo 5-5 (0-3). 9. Bodie Scholten 0-1, 24. Danny Kuijpers 0-2, 36. Bodie Scholten 0-3, 55. Bodie Scholten 0-4, 60. Joost Schalk 1-4, 63. Flemming Oprel 2-4, 66. Loek Schalk 3-4, 69. Joost Schalk 4-4, 80. Joris Peeters 5-4, 88. Bryan van der Loo (pen.) 5-5.

,,Ik weet niet of ik blij moet zijn of boos”, zei Uno-coach Rick van Loon. ,,Hoe kun je nou een 4-0 voorsprong weggeven, achter komen en alsnog een punt pakken? Maar we hebben in ieder geval het eerste punt binnen. Dat is iets.”

Bijzonderheid van de wedstrijd volgens Van Loon: ,,Bij een 4-0 voorsprong durf je toch wel te dromen van de eerste overwinning van het seizoen. Maar als je dan bij één tegentreffer meteen in de paniek schiet, zie je dat er weinig vertrouwen is bij de jongens. Bizar dat het zo als een kaartenhuis in elkaar kan storten.”

Bavel – FC Tilburg (afgelast). ,,Ik weet nog steeds niet wat de reden is van de afgelasting”, aldus Tilburg-trainer Michaël de Boer. ,,Je zou het beter aan Bavel kunnen vragen. We kregen iets te horen over dat de mogelijke regenval het hoofdveld naar de haaien zou kunnen helpen. We vernamen het ook pas na 12 uur via de app.”

VOAB – Kruisland (AFG). De wedstrijd kon niet doorgaan vanwege coronabesmettingen bij Kruisland. ,,Erg jammer. We hadden er zin in”, baalde VOAB-trainer Werner Cools.