Beerens bij Baardwijk belangrijk in het hart van het elftal: ‘Ik merkte dat ik snelheid had ingeleverd’

Financiële problemen bij The White Boys, ambitieuze amateur­club zet voorzitter buiten

7 oktober WASPIK - Voetbalvereniging The White Boys zet voorzitter Sebastiaan Sluijmers per direct aan de kant. Ook krijgt hij een terreinverbod en mag hij zich niet meer bemoeien met verenigingszaken. De Waspikse club verkeert in financiële problemen; rekeningen zijn niet betaald en er is geen geld meer om trainers en spelers te betalen.