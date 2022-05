Beerse Boys en Schapendonk denken nog niet aan degradatie: ‘Alles geven voor de clubkleuren is hier vanzelfsprekend’

Vorstenbos­sche Boys krijgt in laatste minuut gelijkma­ker tegen, kampioens­feest nog even uitgesteld

De champagne was al uit de koelkast, maar nog niet ontkurkt. Dat was maar goed ook, want in de laatste minuut ging het kampioensfeest alsnog niet door. Juliana Mill maakte nog gelijk en dus kon de champagne weer de koelkast in. Volgende week tegen Ulysses krijgt de ploeg van Dennis Meier weer een kans.

22 mei