Beerse Boys geeft alles voor punt tegen Sparta’25

,,Als je in de slotfase met tien man tegen Sparta’25 staat, dan is één punt geen slecht resultaat. Toch denk ik dat als we deze wedstrijd met een volledig elftal hadden uitgespeeld, er misschien meer in had gezeten”, zegt Beerse Boys-coach Hans Staps. ,,Ik ben trots op de groep, ze hebben gestreden als winnaars en het is fijn om een groep te hebben met zo’n niveau.”