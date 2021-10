Beerse Boys kan geen vuist maken tegen Oirschot Vooruit

tweede klasse HDe derby Beerse Boys - Oirschot Vooruit is geëindigd in een 1-4 zege voor de bezoekers. De ploeg van Hans Staps kon in eigen huis geen vuist maken.

Beerse Boys - Oirschot Vooruit 1-4 (1-1) 4. Joris Swaanen 1-0(pen.), 11. Jannes Mulders 1-1, 47. Bram van Straten 1-2, 50. Bram Meeuwis 3-1, 55. Fons Meeuwis 1-4.

,,Je speelt een goede eerste helft tegen de koploper in een derby, zij zijn voetballend goed en als je dan een vroege penalty tegen krijgt is dat een moeilijke start”, volgens Hans Staps, de coach van Beerse Boys. ,,We komen niet scherp genoeg de kleedkamer uit en krijgen drie doelpunten tegen in een korte tijd. Vanaf dat moment hebben we onze rug recht gehouden en aan onszelf beloofd dat de score niet verder uit ging lopen.”

,,We zijn nog altijd ongeslagen en op deze manier winnen in een derby is altijd een fijn gevoel”, lacht Oirschot Vooruit-trainer Roland Schuermans. ,,Zij toonden in fases meer initiatief, maar als wij eenmaal scoren dan geven we ook niks meer weg. Bij ons lag de nadruk op voetballen en we hebben door wat goed getimede wissels de controle over de wedstrijd kunnen behouden.”

Hilvaria - Valkenswaard 2-1 (1-1) 2. Erwin Isbouts 0-1, 20. Dorus van Trier 1-1, 55. Tom van Beers 2-1.

,,We hebben eerder dit seizoen wedstrijden verloren op gebrek aan scherpte, gelukkig hebben we vandaag wel twee keer kunnen scoren en mogen we eindelijk drie punten overhouden aan een wedstrijd. Hier snakten we naar”, zegt een opgeluchte Koen van der Heijden, coach van Hilvaria. ,,Op het einde werd het nog onnodig spannend, we hadden eerder uit moeten lopen en nu hadden we met één doelpunt voorsprong niet echt veiligheid. Dit is een flinke opsteker voor ons team en we kijken uit naar volgende week.”