Beerse Boys komt dramatische start niet meer te boven: 4-0 achter na twintig minuten

Na twintig minuten stond het al 4-0 voor Oirschot Vooruit. In in de zevende minuut verslikte doelman Rob Wilborts zich in een vrije trap van Bram van Straten en stond het 1-0. Na een voorzet van Van Straten kopte Koen Versteden even later de 2-0 binnen. Ook bij de 3-0 en 4-0 verzorgde Van Straten de assist. Zijn hoekschoppen werden op identieke wijze door Bram Meeuwis bij de tweede paal in het dak van het doel gekopt. Dankzij enkele fraaie saves van Wilborts liep de averij voor Beerse Boys niet verder op. Oirschot Vooruit vond het vervolgens welletjes en nam gas terug. Dima van Ham kon in de 41ste minuut voor 4-1 zorgen. De mooiste goal van de middag viel in de 58ste minuut. Na een voorzet van Van Ham scoorde Daan Mulders prachtig met een omhaal de 4-2. Daar bleef het bij, ook omdat Oirschot Vooruit-doelman Niels Stockman in de 80ste minuut nog knap een kopbal van Joost Schapendonk pareerde.