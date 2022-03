Beerse Boys weigert ‘corona-joker’ in te zetten en krijgt hulp van seniorenteams en jeugdelftallen

Hans Staps en zijn Beerse Boys waren vandaag met precies elf man, met hulp van andere seniorenteams en jeugdelftallen kon het alsnog doorgaan. ,,Wij gaan niet de corona-joker inzetten, het eerste elftal hoort altijd te spelen. We hebben pas te weinig spelers als we maar tien man kunnen opstellen.” Doelpuntenmaker Bob Smulders had van tevoren óók al voor het derde gevoetbald.

Een voorsprong kwijtraken is altijd extra zuur, maar de manier waarop in Hilvarenbeek nóg wat extra. ,,We hadden in de eerste helft meer afstand moeten nemen, we startten heel goed. Tweede helft vergaten we te voetballen en we krijgen twee doelpunten tegen door persoonlijke fouten”, aldus Hilvaria-trainer Koen van der Heijden.