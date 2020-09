Beerse Boys zet streep door (oefen)wedstrijden na overlijden speler uit eerste elftal

Tilburgse ‘spookvoet­bal­ler’ Bernio Verhagen geeft fraude én vervalsing toe in Deense rechtbank

18 augustus TILBURG - Of Bernio Verhagen (26) geleerd heeft van zijn fouten? De Tilburgse spookvoetballer heeft dinsdagochtend in de Deense rechtbank in elk geval toegegeven schuldig te zijn aan fraude én vervalsing. Vier clubs op drie continenten trapten met open ogen in de leugens van Verhagen.