Bekeravontuur van OJC Rosmalen direct ten einde na thuisnederlaag tegen Sportlust’46

promotie Hoe een ‘clubje’ uit Waarden­burg na een slopende reeks de hoofdklas­se haalt: ‘Het is wel een uitdaging’

De weg ernaartoe was lang, maar WNC flikte het zaterdag dan toch: de ploeg gaat volgend seizoen de hoofdklasse - vierde divisie - in. Dat is voor het eerst in de Waardenburgse clubgeschiedenis. De hoofdrolspelers over de finale, het succes én de toekomst. ,,We krijgen nogal wat versterkingen.”

26 juni