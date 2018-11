Bekerduel Nulandia week naar voren gehaald

Van Jong FC Den Bosch naar Spanje: ‘Hopelijk ben ik de volgende Ronaldo waar iedereen over praat’

11:58 Afgelopen seizoen maakte Ronaldo Lima Duarte Lopes (20) nog zijn doelpunten voor Jong FC Den Bosch. Inmiddels is hij neergestreken in het Spaanse dorpje Alfaro. Daar is de aanvaller met het gelijknamige CD Alfaro actief in de Tercera División, wat het vierde profniveau van Spanje is.