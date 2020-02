Bekerkraker tussen UDI’19 en Erp op het programma, Nemelaer treft Brabantia

BekerlotingUit de loting voor de achtste finales van de districtsbeker Zuid 2 zijn een paar spraakmakende affiches gekomen. Zo ontvangt hoofdklasser UDI'19 eersteklasser Erp in eigen huis. Derdeklasser Boekel Sport ontmoet SV Meerssen. In Zuid 1 speelt Nemelaer tegen competitiegenoot Brabantia. Voor Altena is het nog even afwachten.

Nog drie ploegen uit het Zuid 2-gebied van het Brabants Dagblad maken kans op de beker en een plek in de KNVB-Beker voor volgend seizoen: UDI'19, Erp en Boekel Sport. Na de achtste finales maakt er in ieder geval een ploeg minder kans op de beker, want UDI en Erp ontmoeten elkaar.

UDI'19 was in de vorige ronde met 10-1 te sterk voor Blerick, terwijl het tweede van UDI ook bijna was doorgedrongen tot de laatste zestien. Zij verloren via strafschoppen van tweedeklasser Volharding. Erp rekende in de derde ronde met 3-0 af met vierdeklasser Herpinia. De winnaar van UDI'19-Erp speelt tegen de winnaar van BMR-Volharding.

Voor Boekel Sport staan er honderd kilometer op het menu. De Boekelnaren moeten uit bij hoofdklasser SV Meerssen in Zuid-Limburg proberen een ronde verder te komen. Lukt dat, dan staan er honderd feestkilometers op de terugweg op het programma. Winnen ze dan staat de winnaar van DVO-NWC op het programma in de kwartfinale.

Volledige loting Zuid 2:

1. DVO - NWC

2. UDI ’19 - Erp

3. SV Meerssen – Boekel Sport

4. Deurne – SV Someren

5. vv Schaesberg - RKSVO

6. BMR - Volharding

7. EHC/Heuts – MVC ‘19

8. SV Venray – SC Susteren

Zuid 1

Nemelaer speelt in de achtste finales van de beker in district Zuid 1 tegen een bekende. Thuis in Haaren komt Brabantia op bezoek. De koploper van de eerste klasse C won eerder dit seizoen in eigen huis met 2-0 van de groen-gelen. Bij winst gaat het tegen de winnaar van Unitas-Bavel om een plek in de echte KNVB Beker en de halve finale.

Voor Altena is het nog even wachten wie er precies de tegenstander is. Het is in ieder geval of Alem of Achilles Veen. De wedstrijd tussen de vierdeklasser en de hoofdklasser werd al tweemaal afgelast. De wedstrijd kan in ieder geval niet nog een keer worden afgelast. Halsteren zaterdag of Baronie is in ieder geval de tegenstander in de kwartfinale.

Volledige loting Zuid 1: