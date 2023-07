Bekerloting: bekijk hier welke tegenstanders jouw club treft in de poulefase van de districtsbeker

Nieuwkuijk kan nog altijd historie schrijven na bizarre minuut: ‘Mooier een finale halen kan niet’

Een knotsgekke nacompetitiewedstrijd tussen Nieuwkuijk en SC Gastel kende een dramatisch én vreugdevol einde in de 118de minuut. Rhinaldo Rockx had de winnende op zijn schoen voor SC Gastel, vijftien seconden later maakte Max Raijmakers de winnende voor Kuijk, dat historie kan schrijven.