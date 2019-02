Bekerloting Zuid 1: Achilles Veen thuis tegen Gilze, FC Tilburg naar Heeze en Waspik thuis tegen Arkel

De clubs van het Brabants Dagblad komen allemaal uit in het oostelijke gedeelte van het programma. Dit om verre reizen naar Zeeland te vermijden. Het oostelijke gedeelte lijkt op voorhand een sterkere poule omdat er nog twee hoofdklassers meedoen om de districtsbeker: Achilles Veen en Unitas. Daarnaast zijn er drie eersteklassers in deze poule (FC Tilburg, Heeze en LRC) en drie derdeklassers (Gilze, Arkel, Waspik).

In het westelijke gedeelte, waar pas in de finale tegen kan worden gestreden, zitten twee eersteklassers (Sliedrecht en Kloetinge), twee tweedeklassers (Serooskerke en SSV’65) en maar liefst vier derdeklassers (MOC’17, Philippine, Halsteren zaterdag en RBC). De halve finalisten van de districtsbeker plaatsen zich voor de voorronde van de KNVB-beker. De finale wordt op 8 juni gespeeld op het veld van VV Haarsteeg.

Loting achtste finale

Sliedrecht - MOC’17

Serooskerke - Philippine

Kloetinge - Halsteren (zat.)

SSV’65 - RBC

LRC - Unitas

Waspik - Arkel

Achilles Veen - Gilze

RKSV Heeze - FC Tilburg

Kwartfinale

SSV’65/RBC - Kloetinge/Halsteren

Sliedrecht/MOC’17 - Serooskerke/Philippine

Achilles Veen/Gilze - LRC/Unitas

Waspik/Arkel - RKSV Heeze/FC Tilburg

Halve Finale

Sliedrecht/MOC’17/Serooskerke/Philippine - SSV’65/RBC/Kloetinge/Halsteren

Waspik/Arkel/RKSV Heeze/FC Tilburg - Achilles Veen/Gilze/LRC/Unitas

Op weg naar de finale

FC Tilburg was in de groepsfase te sterk voor tweedeklassers Real Lunet, WSC en Hilvaria waarna in de tweede ronde SVSSS met 1-3 werd verslagen. In de derde ronde was het een doelpuntenfestijn in Berlicum, waarin de Tilburgers met 3-7 wonnen van BMC. Ronde vier werd honderd meter van het eigen sportcomplex gespeeld bij buurman Were Di. Ook daar werd er vaak gescoord en wist FC Tilburg met 2-5 te winnen van de vierdeklasser. In de achtste finale wacht dus eersteklasser Heeze.

Achilles Veen mocht als hoofdklasser de groepsfase overslaan en versloeg in de tweede ronde eersteklasser Almkerk met een nipte overwinning: 0-1. Een ronde later werd tweedeklasser EFC met 0-2 verslagen. Op 29 januari stond het duel met hoofdklasser Nuenen op het progamma. Thuis bleek de Veense hoofdklasser over voldoende buskruit te beschikken en werd Nuenen met 5-0 naar huis geschoten. Gilze is de volgende tegenstander van de Veeners.

Gilze was in de groepsfase te sterk voor de zaterdagafdeling van sc ’t Zand, SV Reeshof en Molenschot. Na een geweldige dorpenderby tegen Rijen waren het strafschoppen die beslissing moesten brengen. Daarin bleek de thuisploeg met 5-3 te sterk voor de tweedeklasser. In de derde ronde werd er gewonnen van het Tielse Theole. Bij de vierdeklasser werd het 1-3. Op 29 januari stond het duel bij derdeklasser SVW op de rol. Daar werd thuis met 4-2 van gewonnen. Nu moet de ploeg van Jeremy Buchly dus op bezoek bij Achilles Veen.

Waspik bleek in de poulefase te sterk voor buurman The White Boys, derdeklasser SV Capelle en vierdeklasser Raamsdonk en kwam in de tweede ronde vierdeklasser Right’Oh tegen. Na een heus voetbalgevecht moesten penalty’s de beslissing brengen. Elke speler op het veld had een strafschop genomen, waarna Waspik met 10-11 won. Een ronde later was het Biezenmortelse VCB de tegenstander. Met 2-3 werd er gewonnen in Biezenmortel van de derdeklasser. In de vierde ronde was derdeklasser Tivoli de tegenstander. Daar werd ook met 3-2 van gewonnen. In de achtste finale wacht Arkel, de oude club van Frenkie de Jong.

