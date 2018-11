Bekerloting | Zware kluif voor Nulandia, stuntploeg Schadewijk treft Berghem Sport

Clubhelden Clubheld Nico Geurts (DAW): ‘Stralende kinderen en toeschou­wers zijn het mooiste compliment’

14:43 Nico Geurts kwam door een niet werkende knieprothese thuis te zitten. Sindsdien is hij bij voetbalclub DAW uit Schaijk een manusje-van-alles. Hij onderhoudt het sportpark, maakt de kantine schoon, zorgt voor uitgifte van materialen, is wedstrijdsecretaris, maakt trainings- schema's én is lid van het jeugdbestuur.