Bekersprookje TOP loopt ongelukkig af in finale

Nacompetitie tweede klasse GDC loopt nacompeti­tie­fi­na­le mis na nederlaag tegen Meerkerk na ongeslagen reeks van 16 duels

8 juni GDC is de nacompetitiefinale om promotie naar de tweede klasse zaterdag misgelopen. De ploeg ging op eigen veld met 0-1 onderuit tegen SV Meerkerk. Een tijd van onwetendheid is aangebroken voor GDC, omdat er nog altijd de mogelijkheid is dat er wordt geschoven met plekken in de nacompetitie.