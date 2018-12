Bekersprookje Uno Animo, ongrijpbare Lurling en VAR bij Dongen: amateurvoetbaljaar 2018 in vogelvlucht

Jaaroverzicht amateurvoetbalHet jaar zit er bijna op, dus is het tijd om terug te kijken. Een terugblik op het amateurvoetbaljaar 2018, vol met bijzondere momenten. Van de hete Schijndelse derby in januari tot trainers die in december de kerst net niet haalden.

Januari: unicum voor ‘Moes’, Schijndel kleurt blauw

De winterstop was voor Moustafa Mohammad absoluut geen winterslaap. De aanvaller van Dongen - toen nog, nu Baronie - schoot in de derde speelronde van het kalenderjaar met scherp. Liefst zes (!) keer mikte hij raak tegen Westlandia (6-2). Drie keer voor rust, drie keer na rust. ‘Moes’ was zelfs de eerste speler die zes doelpunten maakt op divisieniveau, sinds de invoering van de tweede en derde divisie. Mohammad beschreef zijn kunststukje als ‘een van de mooiste momenten in zijn leven’. ,,De reacties waren geweldig. Iedereen feliciteerde me, vrienden belden me en ik kreeg veel schouderklopjes. Ik voetbal om het publiek, de spelers en de trainer blij te maken. Het is heerlijk als dat dan lukt.”

Waar buurman Schijndel de afgelopen decennia uitgroeide tot één van de beste amateurclubs van Nederland, werd Avanti het ‘kleine broertje’, dat niet verder kwam dan de de tweede klasse. Anno 2018 waren de rollen echter omgedraaid. Het Avanti van Henry van Wanrooy steeg boven zichzelf uit en was in januari de trotse nummer twee van de derde klasse c. Avanti-middenvelder Sam Habraken maakte zich vlak voor rust onsterfelijk door de enige treffer van de Schijndelse derby te noteren. Het merendeel van de ruim 1.200 toeschouwers juicht en is blij met de overwinning van Avanti. In april zou Avanti ook de uitwedstrijd tegen Schijndel winnen (0-2).

Volledig scherm De Schijndelse derby Avanti'31 - RKSV Schijndel. In het midden Jurgen van Puijenbroek (Avanti'31). © copyright Peter van Gogh

Februari: jubileum voor Van der Sanden, Rijen beëindigt droogte

Emiel van der Sanden kroonde zich tot topscorer aller tijden van Blauw Geel’38. De Veghelaar, die tegenwoordig actief is in Erp, scoorde op bezoek bij Jong De Graafschap zijn 150ste doelpunt voor de club. De derdedivionist uit Veghel had kort daarvoor een 0-3 voorsprong uit handen gegeven, waardoor de treffer van Van der Sanden goud waard was. ,,Ik heb de waardering altijd gevoeld, zowel binnen als buiten het veld. Het maakt me super trots. Nu pas merk ik hoeveel ik voor de club heb kunnen betekenen”, zou Van der Sanden na zijn afscheid zeggen.

Op 18 februari mocht Rijen voor het eerst in precies drie maanden tijd weer juichen. De ploeg beëindigde een overwinningloze periode door met 0-2 te winnen op bezoek bij VOAB. Coach Max Raeven bleef nuchter onder de op dat moment pas derde competitiezege en sprak nog niet van een hosannastemming. ,,Het zag er goed uit, maar of dit de definitieve ommekeer is, durf ik nu niet te zeggen.” Dat bleek het uiteindelijk wél te zijn. Rijen finishte op de negende plek in de tweede klasse E en kwam nooit in degradatiezorgen.

Volledig scherm Emiel van der Sanden: de clubtopscorer aller tijden van Blauw Geel'38. © BD / Peter van Huijkelom

Maart: Winterweer zorgt voor problemen, periodetitel Kozakken Boys

De competitie was alweer twee maandjes hervat, maar daar hield Koning Winter geen rekening mee. Door het winterse weer werden er zelfs in het derde weekend van maart nog veel wedstrijden afgelast. Dat zou later in het jaar voor veel problemen zorgen.

Dankzij een 3-2 overwinning tegen VVSB pakte Kozakken Boys de periodetitel in de tweede divisie. Een voetnoot in de geschiedenis. ,,Leuk voor de club en de nieuwe trainer. Een extra bekerronde betekent extra geld, maar die periodetitel interesseert mij verder niets”, was huidig FC Groningen-trainer Danny Buijs niet van plan de polonaise te lopen. Het waanzinnige aantal van tien achtereenvolgende overwinningen bracht de tussenprijs naar Werkendam, maar van euforie was nauwelijks sprake. Dat bleek verstandig: Kozakken Boys moest de titel uiteindelijk aan Katwijk laten.

Volledig scherm Kozakken Boys-speler Ahmad Mendes Moreira, die met trainer Danny Buys meeging naar FC Groningen, mist een kans tijdens het duel met VVSB. © Marcel van Dorst

April: Hilvaria en Uno Animo schrijven geschiedenis, bizarre wedstrijd in Heesch

De vraag was niet of, maar wanneer burgemeester Palmen de kampioenschaal zou uitreiken aan Hilvaria. Dat gebeurde nadat de titelpretendent BES van de maat veegde: 10-1. Door het kampioenschap schreef de huidige tweedeklasser uit Hilvarenbeek historie. Pas na achttien duels leed het voor het eerst puntenverlies (op donderdag 5 april; 1-1 tegen Bladella). Nog nooit bereikte de club de tweede klasse. Nog niet eerder werd Hilvaria vijf duels voor het einde kampioen en niet eerder scoorden de groen-witten zo vaak in een seizoen: in totaal 119 keer. Het vorige doelpuntenrecord stokte op 91, in het kampioensjaar in de vijfde klasse (2008-2009).

Uno Animo zorgde halverwege voor een absolute stunt. De ploeg uit Loon op Zand versloeg Madese Boys in de kwartfinale van de districtsbeker (2-0), plaatste zich daardoor niet alleen voor de halve finale (4-1 winst tegen Marvilde), maar ook voor het landelijke bekertoernooi: de KNVB-beker. Voor het eerst in de clubgeschiedenis.

In Heesch speelde zich een waar voetbalspektakel af. Thuisploeg HVCH ging met een 7-0 voorsprong (!) rusten tegen Gestel. De bezoekers gaven zich niet gewonnen en scoorden na rust nog vijf keer, waardoor het scorebord na afloop de onwerkelijke eindstand 7-5 aangaf. De supporters keken nog even naar dat scorebord, dat haast verontschuldigend vrijwel direct na de wedstrijd uit werd gezet. Ja, het stond er toch echt: 7-5 gewonnen van Gestel. Bijzonder is dat de voetballers van HVCH afdropen na ondanks de zege en zeven doelpunten.

Volledig scherm Hilvaria kampioen 2017-2018. © Beeld Werkt

Mei: Uno Animo verliest zinderende finale, titels, titels en nog eens (periode)titels

Voor Uno Animo stond op 11 mei de finale van de beker op het programma. Nadat de ploeg uit Loon op Zand achtereenvolgens Baardwijk, Almkerk, Nuenen, Kozakken Boys 2, Madese Boys en Marvilde had uitgeschakeld, stond nu de kraker tegen hoofdklasser Goes op het programma. Het werd een gedenkwaardige wedstrijd in Etten-Leur, waar de wedstrijd zich afspeelde op het terrein van VV Internos. Goes bleek echter een maatje te groot en won voor het oog van honderden supporters uit Loon op Zand met 4-2. Desondanks kon Uno Animo terugkijken op een heroïsch bekeravontuur.

Mei was natuurlijk verder de maand van de kampioenschappen en te verdelen periodetitels. In de hoofdklasse B beleefde OSS’20 een topseizoen, dat werd bekroond met de kampioensschaal en de promotie naar de derde divisie. Buurman Schadewijk pakte de titel in 4H en promoveerde voor het eerst in het bestaan naar de derde klasse. NOAD'32 (ondanks twee rode kaarten) en Oisterwijk (door een besluit van de KNVB) sleepten op een bijzondere manier de titel binnen. Feest was er ook voor Real Lunet en Almkerk, die kampioen werden in respectievelijk 3C en zaterdag 2F.

Juni: Prinses Irene en Berkdijk promoveren op de bureautafel, nare ontknoping FC Tilburg

Juni is ook de maand van de nacompetitie. De maand waarin spelers helden kunnen worden. Waarin succesverhalen geschreven worden, maar ook tranen vallen in het zicht van de haven. Want op 24 juni ging het mis voor HVCH. Zó dicht bij de hoofdklasse, maar uiteindelijk zo ver weg. Een week eerder was Hoogland na penalty's te sterk en ook de herkansing bij DEM in Beverwijk was niet aan de ploeg uit Heesch besteed (2-1 verlies).

Feest was er bij Prinses Irene, dat zelfs zonder een finalewedstrijd te spelen promoveerde. Omdat Jong De Graafschap uit de voetbalpiramide zou verdwijnen, kwamen er plekken vrij in de hoofd- en eerste klasse. Door middel van loting is bepaald dat zowel oorspronkelijke tegenstander Venlosche Boys als Prinses Irene nu in de eerste klasse uitkomt.

Ook Waspik kreeg goed nieuws van de bond. De ploeg degradeerde na een 1-0 nederlaag tegen SAB naar de vierde klasse, maar kreeg acht dagen later onverwacht bericht van de KNVB. De club mag in het seizoen 2018-2019 toch uitkomen in de derde klasse, omdat een andere ploeg uit de competitie van zondag naar zaterdag verhuisde en er zodoende een plekje vrijkwam. Doordat Waspik niet naar de vierde klasse terugzakte, kwam daar een plaats vrij voor Berkdijk, dat als verliezende ploeg in de nacompetitie nét wat beter presteerde dan Gloria UC.

In Tilburg speelde zich een onwerkelijke finale om een plekje in de eerste klasse af. FC Tilburg won dan wel van Madese Boys, maar de club hield daar een wrange nasmaak aan over. Madese Boys werd na strafschoppen (4-3) verslagen, maar nadat doelman Rick van Etten het duel in Tilburgs voordeel besliste, ontstond een massale vechtpartij tussen spelers en toeschouwers van FC Tilburg en supporters van Madese Boys.

Juli: Sneijder op bezoek bij Herpinia

Hoog bezoek voor Herpinia in de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen. Recordinternational Wesley Sneijder deed met zijn werkgever Al Gharafa sportpark De Wilgendaal aan. Met zijn ploeggenoten won Sneijder met 0-1 van TOP Oss. Na de zege nam de voormalig Champions League-winnaar alle tijd voor selfies, handtekeningen en gaf hij zelfs nog een shirt weg.

Even verderop oefende Dongen tegen eredivisionist Willem II. De ploeg van Ruud Kaiser hield het doel het eerste half uur knap schoon, maar kon niet voorkomen dat de Tilburgers uiteindelijk flink afstand namen. Dongen voorkwam ternauwernood dat Willem II de dubbele cijfers haalde: 0-9.

Augustus: Historische bekerwedstrijd Uno Animo

Voor Uno Animo begon het seizoen al in augustus. Maar daar zal niemand om hebben gemaald, want de ploeg mocht voor het eerst aantreden in het landelijke bekertoernooi: de KNVB-beker. Het bekeravontuur was van korte duur. Tweededivisionist VVSB bleek veel te sterk, al redde Bryan van der Loo de eer van de ploeg uit Loon op Zand (1-6).

Volledig scherm Wesley Sneijder op het sportpark van Herpinia. © Marcel Bonte

September: Lurling kan het nog, Beugelsdijk doet OJC Rosmalen pijn

Anthony Lurling (41), die bezig is aan zijn laatste seizoen als voetballer en volgend jaar trainer is van FC Engelen, is het kunstje nog niet verleerd. In het uitduel met SVSSS slalomde de oud-prof van onder meer FC Den Bosch en Feyenoord op fraaie wijze door de Udenhoutse defensie om vervolgens met een geweldige stift de winnende treffer te laten aantekenen. FC Engelen-coach Ron Schrier genoot:. ,,Een heerlijke pot voetbal. Alles zat erin: spanning, emotie, doelpunten en geweldige acties.”

Een paar dagen daarvoor nam OJC Rosmalen het in de strijd om de KNVB-beker in eigen huis op tegen eredivisionist ADO Den Haag. De Hagenaars wonnen afgetekend met 0-6 en het was Tom Beugelsdijk die de aandacht op zich vestigde. De verdediger staat niet bepaald bekend om zijn scoringsdrift, maar krulde de bal vlak voor rust met veel gevoel in de linkerbovenhoek. Het doelpunt is in onderstaand filmpje te zien vanaf 0.13 seconden.

Oktober: SVSSS-doelman viert derbyzege met microfoon, Ibrahimovic duikt op bij DVVC

Terug naar Udenhout, waar op 7 oktober de derby SVSSS - VCB op het programma stond. SVSSS was vele malen beter dan buurman VCB en won terecht met 4-0. Een clean sheet dus, geweldig voor een doelman: in dit geval SVSSS-keeper Bjorn Boer. Feest alom vanwege de zege, maar de longen van Boer waren nog niet leeg. Een gitarist werd opgetrommeld, waarna Boer de microfoon in handen kreeg en het Udenhoutse lijflied 24 Uur Verliefd van Gerard Joling uit stembanden wist te persen. Heel de selectie schreeuwde met Boer mee, al zal de single in Biezenmortel nooit een hit worden.

Genoeg Van Dijks of De Jongs zijn te bewonderen op de Brabantse velden, maar in Dongen loopt een wel heel bijzondere voetballer rond: Ibrahimovic. Vijfdeklasser DVVC mag daar genieten van de kunsten van Mirel Ibrahimovic. ,,Natuurlijk ben ik familie van Zlatan”, zegt hij met een lach. ,,Nee, ik heb eerlijk gezegd geen idee.” Of hij op Zlatan lijkt? ,,Misschien heb ik vergelijkbare bewegingen als hem, maar het is echt moeilijk om op zijn manier te spelen.” Wie het wel weet mag het zeggen. Wij zien de eerste omhaal vanaf veertig meter namelijk graag binnenkomen.

November: VAR bij Dongen, hete derby Gilze en Rijen

In de categorie leuker nieuws: Het nieuwe VAR-systeem maakte zijn intrede bij derdedivisionist Dongen. Natuurlijk niet echt. De VAR bij Dongen was voetbalhumor op zijn best. De TV die op de dug-out was gepositioneerd, was nergens op aangesloten en zorgde vooral voor hilariteit.

In november stonden Gilze en Rijen in voetbalvuur en vlam. Het was namelijk alweer een tijd geleden dat de burenruzie tussen Gilze en Rijen voor het ‘eggie’ werd gespeeld. Een bekerwedstrijd bracht de twee rivalen, buren ook, weer samen na drie jaar. De zinderende bekerderby tussen derdeklasser Gilze en tweedeklasser Rijen kende een geweldige apotheose. Gilze-goalie Finn Hoppenbrouwers stopte de laatste penalty van Rijen en schoot de beslissende zelf binnen. Maar bovenal was het een voetbalfeest voor een volgepakt sportpark.

Van hard werken zijn ze bij de White Boys niet vies. Jammer voor de supporters van die vereniging is dat dit ook buiten de lijnen moet gebeuren. In het magazijn, welteverstaan. De selectie van de club uit Waspik-Zuid bestaat uit spelers met de Poolse nationaliteit. En die hadden het nogal druk met Black Friday en Sinterklaas. ,,We konden geen elf spelers bij elkaar krijgen”, gaf voorzitter Nol Kemmeren na het duel met Gloria UC dan ook toe. ,, In deze tijd is het extra druk in de logistiek.” Waspikse spelers hielpen een handje óp het veld, waardoor er toch gevoetbald kon worden. Een goed resultaat leverde het niet op: er werd met 6-1 verloren.

Het gebeurt niet elke dag dat een derdeklasser een hoofdklasser verslaat, maar FC Schadewijk de eer om UDI’19 uit het bekertoernooi te knikkeren. De Ossenaren stonden lang voor tegen UDI, maar zagen de gasten in de slotfase nog op gelijke hoogte komen. Nadat er 8 minuten lang strafschoppen werden genomen, bleek de thuisploeg daar toch beter in.

Volledig scherm Bij Dongen stond wel een erg aparte VAR langs de lijn. © Daan de Jong

December: Trainerscarrousel raakt op stoom

De trainerscarrousel begint meestal zo rond oktober, november op gang te komen en in december op volle toeren te draaien. Trainers beraden zich over hun toekomst, bestuursleden leggen hun oefenmeester in de weegschaal: gaan we verder of niet. Meestal ‘in goed overleg’, zoals dat dan clichématig wordt gemeld. Bij Emplina had het onmiddellijke vertrek van trainer Marc van de Ven een ontevreden spelersgroep tot gevolg. Volgens het bestuur van de tweedeklasser wilde Van de Ven te snel, terwijl de trainer zelf inmiddels op zoek is naar een nieuwe uitdaging.

Het slotakkoord is voor Taxandria. Ook daar werd de trainer weggestuurd, maar dan door de scheidsrechter. Voor de tweede keer, zelfs. Trainer Edwin Verheijen had op 2 december een déjà vu. Tijdens het thuisduel van zijn ploeg met BMC werd een speler van Taxandria door de scheidsrechter naar de kant gestuurd, omdat hij even daarvoor met een blessure op de grond lag. ,,Bij die vrije trap was helemaal geen verzorging nodig, toch stuurde de scheidsrechter mijn speler ten onrechte naar de kant”, vond de trainer. Een discussie over de spelregels volgde, die Verheijen verloor: hij werd naar de tribune gestuurd. Eerder dit seizoen stuurde dezelfde (!) scheidsrechter hem weg tijdens het duel met FC Engelen. ,,Hij zei dat ik ‘toen ook al bezig was’. Misschien zat die wedstrijd hem nog steeds hoog.”