Belangrijke overwinning voor Woudrichem, Nivo Sparta veel te sterk voor Altena

Heukelum - Woudrichem 1-4 (1-1). 9. Benjamin Meijdam 1-0, 31. Dillis De Vries 1-1, 60. Bori Secrève 1-2, 75. Tim Saaman 1-3, 85. Dillis de Vries 1-4. 75. Rode kaart: 75. Robin Boekhout (Heukelum, twee keer geel).

Moment van de wedstrijd: Alle treffers van Woudrichem waren velddoelpunten.

Bijzonderheid van de wedstrijd: De voorgaande drie wedstrijden verloor Woudrichem. ,,Om het goede gevoel van de start van de competitie weer terug te krijgen, was het nodig dat we een resultaat zouden behalen”, vond Woudrichem-trainer Piet Saaman.

Wilhelmina’26 – EBOH 0-2 (0-0). 70. 0-1, 90. 0-2. Bijz.: Tim de Laat (Wilhelmina’26) mist penalty in de 88ste minuut.

Moment van de wedstrijd: ,,We spelen erg wisselvallig”, vindt Wilhelmina-trainer Marcel van Helmond. ,,Vandaag was het een mindere pot, vooral qua teamdiscipline.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Tim de Laat, aanvaller van Wilhelmina’26, schoot in de 88ste minuut de bal uit een strafschop tegen de paal.

Tricht - Roda Boys/Bommelerwaard 1-2 (0-2). 8. Nick Linnenbank 0-1, 27. Rick van Pinxten 0-2, 47. 1-2. Rode kaart: 60. Tricht (twee keer geel).

Moment van de wedstrijd: De twee treffers van de gasten. ,,De eerste was na een prachtige aanval”, had Roda-trainer Frank Brands gezien. ,,En de tweede was een mooi schot.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,De wind had een grote invloed op deze wedstrijd”, vond Brands. ,,Vooral na de hervatting, met de wind tegen, moesten we erop letten dat we niet veel ruimte in de rug weggaven. Dat hebben we goed gedaan.”

Altena - Nivo Sparta 0-4 (0-1.) 41. Frenk Schaap 0-1, 65. Frenk Schaap 0-2, 70. Mohammed Nikbahkt 0-3, 82. Daan Schreuders 0-4.

Moment van de wedstrijd: ,,Na rust hadden we de wind mee. Een echte bondgenoot, want we waren heer en meester”, zag Nivo-trainer Theo de Boon.

Bijzonderheid van de wedstrijd: De achttienjarige Felix van den Bosch maakte zijn debuut in het eerste van Nivo Sparta. Een ongelukkig debuut, want hij viel in de 70ste minuut met een zware blessure uit.

Brederodes - NOAD’32 4-0 (2-0). 12. 1-0, 26. 2-0, 76. 3-0, 89. 4-0.

Moment van de wedstrijd: ,,In de eerste vijf minuten kregen we twee grote kansen”, zag Anton de Waal, pr-man van NOAD’32. ,,Die benutten we niet. Daarna maken we verdedigend twee grote fouten en gingen we de bietenbrug op.”