'Beleving in het dorp is veel groter'

Rob van Loon en zijn anderhalf jongere broer Marco uit Den Bosch delen hun grote passie voor voetbal. ,,Onze gesprekken gaan natuurlijk ook over onze kinderen en andere privézaken, maar toch vooral heel veel over voetbal", laat de oudste Van Loon weten. ,,We houden ook alles bij over het regionale voetbal in kranten en op internet", vult Marco aan.

De broers begonnen als 'kleine mennekes' met voetbal bij BVV. Marco vormde er 25 jaar geleden met Tonnie Becks een veel scorend en gevreesd koningskoppel in de voorhoede bij de Bossche club in de hoofdklasse, destijds nog het hoogste niveau bij de amateurs. Na hun actieve carrière gingen de broers als trainers aan de slag. Ze deden dat bij clubs als BVV en RKJVV uit hun woonplaats Den Bosch. Rob koos er acht jaar geleden voor om de dorpsclub Jan van Arckel uit Ammerzoden te gaan trainen. ,,Ik heb met name bij RKJVV als trainer vier prachtige en succesvolle jaren meegemaakt. Maar ik vond dat ik er aan toe was om voor de verandering eens een keer buiten Den Bosch te gaan trainen", blikt hij terug. ,,Van die beslissing heb ik nooit spijt gekregen. Jan van Arckel bleek een hechte en warme dorpsclub. Bovendien bleek de beleving en instelling van spelers veel beter dan bij een Bossche stadsclub. Bij NOAD'32, waar ik nu bezig ben aan mijn derde jaar als coach, heb ik dezelfde ervaringen. Als je de spelers uit een dorp iets vraagt doen ze het meteen. Daarnaast is alles prima geregeld."

Switch

Marco van Loon maakte een jaar geleden de switch naar een dorpsclub. Via zijn broer Rob kwam hij bij Jan van Arckel terecht. ,,Het tweede zat zonder trainer en het bestuur, van de club, vroeg me of ik iemand wist. Ik heb ze toen in contact gebracht met mijn broer", weet Rob nog. Ook Marco van Loon voelde zich vanaf de eerste dag thuis bij de vierdeklasser uit Ammerzoden. Hij traint er sinds dit seizoen het eerste elftal. ,,Jan van Arckel is een fijne club met jonge en leergierige spelers. Het respect en waardering voor de trainer zijn er groot en dat voelt goed. Het voetbalniveau is wel niet zo hoog als ik vroeger gewend was. Maar dat maakt me niks uit, want spelvreugde en plezier vind ik veel belangrijker dan een hoog voetbalniveau."