Beloften FC Den Bosch boeken knappe zege, Achilles Veen pakt punt in Amsterdam

Bijzonderheid van de wedstrijd: Op bezoek bij FC Rijnvogels boekte Jong FC Den Bosch zijn eerste uitzege van het seizoen. Trainer/coach Erik van der Ven van Jong FC Den Bosch was vol lof over de teamprestatie die werd geleverd. ,,De vreugde bij iedere goal was groot. Ik heb staan te genieten vanaf de zijlijn.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,We hadden de intentie om te stijgen op de ranglijst. Alle mogelijkheden hebben we uitgeprobeerd om te winnen. We kwamen ook twee keer op voorsprong maar het was ook twee keer weer snel gelijk. Op basis van het aantal kansen hadden wij iets meer verdiend”, vond Franken.