Berghem Sport doet goede zaken tegen Volkel

Willem van der Burgt, trainer Berghem Sport: ,,Na een nederlaag en een gelijkspel voelde deze zege als een opluchting. Ik denk dat deze overwinning verdiend was, al hadden we het in de tweede helft niet makkelijk. Volkel had daarin veel de bal, maar amper scoringskansen. Na de fraaie goal van Edwin Huibers verzuimden we om de score uit te bouwen, want wij hadden echt de beste kansen. Maar goed, we hebben gewonnen. Het is even wennen omdat we een aantal nieuwe jongens in de groep hebben, maar we zijn op de goede weg. We gaan voor een plek in het linkerrijtje.”