Berghem Sport met flinke cijfers onderuit tegen Best Vooruit

eerste klasse CBerghem Sport heeft zondag met 0-6 verloren van Best Vooruit. Volgens trainer Willem van der Burgt was het simpel uit te leggen: dit was de beste tegenstander tot nu toe.

Berghem Sport - Best Vooruit 0-6 (0-4). 21. 0-1, 23. 0-2, 26. 0-3, 39. 0-4, 58. 0-5, 76. 0-6.

Berghem Sport kreeg op eigen veld een pak slaag van Best Vooruit. Bij rust stond het al 0-4. ,,De beste tegenstander die we tot nu toe tegen hebben gehad. Er zat met name veel beweging in en daar hadden we niet altijd een antwoord op”, sprak Berghem-coach Willem van der Burgt. Ook had de oefenmeester nog een andere fraaie anekdote in huis: ,,Je kunt voor de wedstrijd heel leuk met magneetjes op een bord schuiven en allerlei tactische dingen laten zien, maar het moet uiteindelijk wel op het veld gebeuren.”

HVCH - FC Eindhoven AV 3-0 (1-0). 16. Roy Vissers 1-0, 47. Willem Roefs 2-0, 88. Tim Kamp 3-0.

,,FC Eindhoven is in mijn ogen kampioenskandidaat nummer één. Wat dat betreft hebben we een uitstekend resultaat geboekt. Het zag er erg volwassen uit”, sprak HVCH-coach Roy de Haan tevreden. Wanneer HVCH in staat is om dit soort uitslagen neer te zetten tegen een titelfavoriet, waar ziet De Haan zijn ploeg dan zelf eindigen? ,,De top 5 zou mooi zijn.”

EFC – Rhode 3-0 (0-0). 78. 1-0. 80. 2-0. 88. 3-0.

,,We hebben het heel lang volgehouden. Op het einde van de wedstrijd kregen we ook echt kansen op de 1-0. In de 74e minuut konden wij op voorsprong komen, maar die werd in mijn optiek volledig ten onrechte afgekeurd en twee minuten later komen hun op voorsprong. Erg jammer want bij vlagen hebben we best aardig gevoetbald. Die 3-0 is wel geflatteerd”, beschreef Hans Lathouwers, trainer van Rhode.

Nemelaer - RKVV Erp 3-2 (0-1). 4. Emiel van der Sanden. 0-1, 67. Nick Vugts. 1-1, 68. Gijs van Baast. 2-1, 71. Kevin van Kempen 3-1, 90. Koen van Deurzen 3-2.

,,Na rust ging het ineens lopen bij ons en toen vielen de goals snel”, aldus Nemelaer-coach Theo van Geffen. ,,Als het loopt, kunnen we heel goed voetballen, dat hebben we bewezen.”

,,We geven de wedstrijd ineens weg”, baalden Erp-speler Ruud Hanenberg. ,,Na de 1-1 was onze organisatie weg.”

Na een snelle voorsprong had Erp de zaken achterin goed voor elkaar. Maar nadat Nick Vugts de score gelijktrok, stortte het elftal van Jurgen van Wanrooij als een kaartenhuis in elkaar. De bezoekers kregen snel drie goals om de oren en de 3-2 van Koen van Deurzen was voor de statistieken.

TOP - Leones 0-0.

TOP-coach Bas Gösgens: ,,Voor rust was Leones beter, terwijl wij de tweede helft bovenliggend waren. Opnieuw verdient mijn elftal een groot compliment voor de tomeloze inzet die er is getoond. We hebben een paar momenten wat geluk gehad, maar kregen in de slotfase via Wouter Boons zelf ook nog een grote kans. Alles bij elkaar kan ik leven met deze 0-0.”