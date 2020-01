Berghem Sport wint mede dankzij hattrick Davy van de Leur

Zondag 2hNormaal gesproken speelt Davy van de Leur zijn potjes in het tweede van Berghem Sport. Na een aantal bekeroptredens in het eerste, speelde hij zondag in de competitie mee. Hij scoorde meteen drie keer.

Berghem Sport – Helvoirt 5-1 (2-0). 26. Davy van de Leur 1-0, 40. Donny van Herpen 2-0 (P), 60. 3-0 (ED), 64. Donny van Herpen 4-0, 65. 4-1, 89. Davy van de Leur 5-1.

,,Ondanks de uitslag hadden we het aan het begin even moeilijk”, stelde Berghem Sport-oefenmeester Willem van der Burgt nuchter. ,,Helvoirt leek nog een appeltje met ons te schillen te hebben na vorige week. Toen eenmaal het eerste doelpunt viel voetbalden we een stuk gemakkelijker.

Bijzonder was de rol van Davy van de Leur, die bij maar liefst drie doelpunten betrokken was. ,,Hij heeft de eerste helft van het seizoen voornamelijk in het tweede en in de beker gespeeld”, aldus Van der Burgt. ,,Vandaag heeft hij het erg goed gedaan. Hij speelt het liefst in de spits maar daar hebben we Donny natuurlijk al staan. Desalniettemin is hij man of the match.”

Heeswijk – Volharding 1-0 (0-0). 70. Max Sluiter 1-0.

,,Ik raak een beetje gewend aan met 1-0 van Volharding winnen”, stelde Heeswijk-coach Stef Sijbers lachend. ,,Zij hadden vandaag meer balbezit, wat we ook toelieten. Door het lastig bespeelbare veld bij ons waren er weinig kansen over en weer, maar in de zeventigste minuut kon Max een bal vanaf de zijkant mooi binnenkoppen.”

Prinses Irene – EVVC 0-0

,,Echt een wedstrijd om snel te vergeten”, oordeelde Prinses Irene-coach Erik Meulendijk. ,,Veel lange ballen vanuit EVVC, en als wij de bal hadden probeerden zij ook een lange bal bij ons te forceren. Dat lukte. Echt een gezapig potje met weinig niveau.”

Volkel – DAW 1-6 (1-2). 19. Mark Megens 0-1, 23. 1-1, 29. Corik Megens 1-2, 54. Mark Megens 1-3, 60. Corik Megens 1-4, 70. Mark Megens 1-5, 86. Corik Megens 1-6.

,,De eerste helft was gelijkwaardig, maar na rust was DAW heer en meester”, was DAW-oefenmeester Rob van der Ven kordaat. ,,De broertjes Megens waren eindelijk weer eens lekker productief.”