Berghem Sport zwaait spelers uit met overwinning en is officieel veilig na winst tegen SV TOP

Berghem Sport speelt volgens seizoen officieel weer in de eerste klasse. In het eerste volledige seizoen van de club werd nacompetitie een wedstrijd voor het einde afgewend. Daarmee is de doelstelling voor dit seizoen behaald. Edwin Huibers en Donny van Herpen namen bijvoorbeeld afscheid en dat zorgde voor een feeststemming op de club.

Berghem Sport - SV TOP 2-1 (2-0). 15. Edwin Huibers 1-0, 2-0 (e.d.).

,,Na de aansluitingstreffer van hun werd het wel een beetje spannend, maar uiteindelijk kregen ze maar een echt goeie kans, maar die pakte onze keeper goed. Voor de rest bleef het bij veel standaard situaties, maar dat konden wij goed op lossen met onze lengte. We zijn definitief veilig en dat betekent dat de doelstelling is behaald. Ook was het een mooi afscheid van een aantal spelers zoals Edwin Huibers en Donny van Herpen. Edwin kon zijn afscheidswedstrijd opfleuren met een doelpunt. Donny was er een aantal keer dichtbij, maar lukte het net niet. Volop feest op de club nu”, vertelde Berghem Sport-coach Willem van der Burgt.

Woezik - Erp 0-4 (0-3). 15. Emiel van der Sanden 0-1, 28. Yoeri Vissers 0-2, 35. Koen van Deurzen 0-3, 65. Emiel van der Sanden 0-4.

Erp-coach Jurgen van Wanrooij was blij met de drie punten. ,,We verloren drie wedstrijden op rij, dus deze overwinning was welkom. We wilde graag herstel tonen naar onszelf en onze trouwe supporters. We hebben laten zien dat we goed kunnen voetballen. Na de eerste helft was de wedstrijd eigenlijk wel gespeeld en konden we veel wisselen. We willen het seizoen met een goed gevoel afsluiten en volgende week spelen we tegen mijn oude club Best Vooruit en die wedstrijden wil je graag winnen”, zei hij.

Nemelaer - Rhode 7-0 (2-0). 33. Vugts 1-0, 36. Van de Ven 2-0, 53. Van Venrooij 3-0, 58. Van de Ven 4-0, 70. Vugts 5-0, 75. Van Kempen 6-0, 86. Vugts 7-0.

Nemelaer laat niks heel van Rhode en is na vandaag zeker van nacompetitie. ,,Dit had ik drie maanden geleden niet durven dromen”, vertelde Nemelaer-trainer Theo van Geffen. Joeri Vugts was wederom de grote man bij de ploeg uit Haaren, hij maakte er drie. Volgens Hans Lathouwers, trainer van Rhode, was het krachtsverschil duidelijk. ,,Ze waren gewoon een maatje te groot, zeker na rust was dat te merken.” Zijn ploeg kan nacompetitite nu niet meer ontlopen, en moet dus strijden tegen degradatie. ,,Er komen jongens terug van blessures. Wij hoeven voor niemand bang te zijn, we gaan met vertrouwen de nacompetitie in”, aldus Lathouwers.