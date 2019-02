Berkdijk mist zes basisspelers en verliest 'slechts’ met 1-0

DIA - Berkdijk 1-0 (0-0) 67. 1-0. Rood: 88e minuut Jochem van Beek van Berkdijk.

Moment van de wedstrijd: De rode kaart van Jochem van Beek. ,,Hij reclameerde vanwege een strafschop die we zouden moeten krijgen”, zegt trainer Erik van Esch. ,,Dat leverde hem twee keer geel op. Iets te veel van het goede, nu missen we hem in de belangrijke wedstrijd tegen Boeimeer.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Van Esch: ,,Ik miste maar liefst zes basisspelers. Als je weet dat ik maar een selectie heb van veertien voetballers, dan snap dat we uit alle hoeken en gaten spelers vandaan moesten halen. Dat is gelukt. Ook dat tekent Berkdijk: we moeten elkaar helpen.”

Blauw Wit’81 – Dussense Boys 7-1 (2-0). 6. Rob Claassen 1-0, 35. Nick Jansen 2-0, 53. Bas Jansen 3-0, 60. André Segeren 3-1, 67. Bas Jansen 4-1, 72. Bas Jansen 5-1, 84. Remco Boerema 6-1, 90+3. Ramon Kemmeren 7-1. Rood: 30e Harry Sassen van Dussense Boys (twee keer geel).

Moment van de wedstrijd: De veldwerwijzing van Harry Sassen. ,,Dat was het breekpunt”, vond Dussense Boys-trainer Antoine Hoevenaren. ,,Met elf spelers hadden we al moeite om Blauw Wit van ons lijf te houden, met tien was dat een onmogelijke opgave. Toch hebben we nog lang weerstand geboden.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: De uitslag was geflatteerd, want Dussense Boys knakte pas in de slotfase. Daardoor kon de thuisclub nog eens drie keer scoren.

Be-Ready - Right’Oh 1-2 (0-0) 70. Schelle 1-0, 86. Stefan van Huizen 1-1. 90. Mitchell van Rooijen 1-2.

Moment van de wedstrijd: destijds, in Geertruidenberg, zette Be-Ready een achterstand in de slotfase om in een zege. Dit duel was er een extra kopie van, met deze keer de ploeg uit Geertruidenberg als winnaar.

Bijzonderheid van de wedstrijd: De doelman van Be-Ready werd nagenoeg vanaf de middenlijn geklopt met een perfecte boogbal van Mitchell van Rooijen.