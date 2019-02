Berkdijk-speler krijgt black out en pakt bal met handen op in eigen strafschopgebied

Zondag 4c De bal in je handen pakken is bij voetbal verboden. Alleen de doelman mag de bal in eigen zestien aanraken met zijn handen. Matthy Laros van Berkdijk leek die regel zondagmiddag even vergeten te zijn.

Berkdijk – WDS’19 3-4 (0-1) 8. 0-1, 46. Thom van de Ven 1-1, 53. 1-2, 76. Matthy Laros (pen.) 2-2, 87. (pen.) 2-3, 90. 2-3, 90+3. Thom van de Ven 3-4.

Moment van de wedstrijd: De strafschop van WDS. ,,Matthy Laros pakte zomaar de bal in zijn handen. Hij had een black-out. Doodzonde, want we verdienden wel een punt”, vond trainer Erik van Esch.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Berkdijk moest tot afgelopen zondag zorgen maken over al dan niet degraderen. Die zijn voorbij: SC Hoge Vucht is door de KNVB uit de competitie genomen en Boeimeer verkast naar het zaterdagvoetbal. Daardoor is geen degradatieregeling meer van kracht in 4C. Toch is Van Esch er niet helemaal gerust op. ,,Voor de zekerheid moeten we boven Boeimeer eindigen. Stel dat de KNVB overgaat tot een versterkte promotie-degradatieregeling, dan kunnen we alsnog tot de nacompetitie worden veroordeeld als we een na laatste worden.”

Raamsdonk - Be-Ready 0-1 (0-1) 22. Robin van den Noort 0-1.

Moment van de wedstrijd: De uitslagen na afloop van de wedstrijd. Concurrent RFC had verloren, daardoor staat Be-Ready er nog florissanter voor in de strijd om de titel.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,We hebben Raamsdonk in leven gehouden. In de slotfase, toen ze ballen gingen pompen, werd het nog benauwd. Als we hier punten hadden laten liggen, zou dat een zeperd zijn geweest”, zegt trainer Arno de Vries,

Dussense Boys – Chaam 0-3 (0-0) 51. Martijn van den Broek 0-1, 81. Martijn van den Broek 0-2, 90+3. Aron de Bruyn 0-3. Rood: 81e minuut Bob Leemans van Dussense Boys.

Moment van de wedstrijd: Het tweede doelpunt van Chaam. ,,Daar ging volgens Bob Leemans een overtreding op hem aan vooraf”, zegt trainer Antoine Hoevenaren. ,,Hij ging verhaal halen bij de arbiter, kreeg toen zijn tweede gele kaart.”