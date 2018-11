Berkdijk verrast vriend, vijand én trainer Erik van Esch: ‘Sta er ook van te kijken’

trainerscarrousel Boskant en Mayk van Driel na dit seizoen uit elkaar

20 november In goed onderling overleg hebben Boskant en hoofdtrainer Mayk van Driel besloten na dit seizoen uit elkaar te gaan. Van Driel is bezig aan zijn vierde seizoen in Boskant. Voor zowel de club als de trainer geldt dat de samenwerking nog altijd goed bevalt, maar na vier seizoenen is er behoefte aan een nieuw gezicht voor de groep.