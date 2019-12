Berkdijk weet in december nog steeds niet wat winnen is

Berkdijk – Right’Oh 0-7 (0-3) 30. Tom Schweig 0-1, 33. Jari Langermans 0-2, 36. Daniek Maas 0-3, 45. Jari Langermans 0-4, 60. Daniek Maas 0-5, 80. Dani Langermans 0-6, 90. Jari Langermans 0-7.

Voor Berkdijk dreigt het seizoen uit te draaien op een grote deceptie. Er is nog niet eenmaal gewonnen, en scoren blijkt een levensgroot probleem. En het zelfvertrouwen is heel broos. Na het eerst het beste doelpunt van de gasten klapte de thuisclub in elkaar. Binnen zes minuten was het al 0-3: einde oefening.

Waspik – Terheijden 1-4 (1-1) 21. Luuk Molenschot 1-0, 37. 1-1, 63. 1-2, 78. 1-3, 90+2. 1-4.

Tegen een heel matig presterend Terheijden liet nummer twee Waspik wel erg eenvoudig de kaas van het brood eten. Luuk Molenschot zette de thuisclub nog wel op een voorsprong, daarna was het over en sluiten met de dadendrang van de thuisclub. ,,Waspik heeft het altijd moeten hebben van de teamspirit”, weet trainer Eugène van der Heijden, die voor één seizoen heeft bijgetekend, ,,maar de laatste paar wedstrijden is daar weinig van te merken. Kennelijk kunnen we het niet opbrengen om wat meer karakter te tonen.”

RWB - Dussense Boys 1-0 (1-0) 14. Serhan Eyupoglu 1-0.

En alweer boekte koploper RWB een overwinning. Deze keer heel nipt. ,,Het was zeker niet onze beste wedstrijd”, vond trainer Larry van Ommen. ,,Na rust ging Dussense Boys meer druk zetten. Eigenlijk ideaal voor ons om er dan onderuit te spelen, zo kansen te creëren. Maar dat lukte niet, we speelden ook slordig. Lelijk drie punten pakken mag ook een keer gebeuren.” Doordat Waspik verrassend onderuit ging tegen Terheijden heeft RWB maar liefst negen punten voorsprong op de nummer twee.

,,Jammer dat we hier niks hebben gehaald”, vond de collega van Van Ommen, ,,de kansen hebben we wel gehad.” Eric van Genderen blijft maar één seizoen bij Dussense Boys. ,,Ik heb een nieuwe werkgever, ik moet veel naar het buitenland. Dat is niet meer te combineren met het trainen van een club, al maak ik in Dussen wel het seizoen af.”

Blauw Wit’81 – WDS’19 1-1 (0-1). 58. Bart van Laarhoven 1-1.

,,Het was van beide kanten een slordige wedstrijd denk ik. Daardoor waren er weinig grote kansen, maar door de wind waren hoge ballen moeilijk in te schatten. Hierdoor kwam ook de 0-1 tot stand. In de tweede helft waren wij meer aan de bal en zette we flinke druk op WDS. Zo maakte we de gelijkmaker en leek er meer in te zitten, maar de 2-1 viel helaas niet meer”, zag Blauw Wit’81 aanvoerder Martijn Claassen.