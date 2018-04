Bertran Kreekels (OSS'20) genomineerd voor Rinus Michels Award als beste amateurtrainer

De prestaties op De Rusheuvel zijn niet onopgemerkt gebleven bij de trainersvakbonden: Kreekels, die zijn debuutseizoen beleeft in Oss, is een van de zes genomineerden voor de bijzondere award. Volgens de organisatie is de Helmonder 'een gedreven trainer, die zich graag wil blijven ontwikkelen'.

Commentaar organisatie

'Bertran is een gedreven trainer die zich graag wil blijven ontwikkelen. Zijn passie probeert hij over te brengen op de spelersgroep. Zijn visie is dominant zijn en hoog druk zetten en alles in overeenstemming met de kwaliteiten van de spelersgroep. Hij werkt met gevarieerde oefenstof, die zowel tactisch als technische onderdelen bevatten en hiermee wil hij de speelstijl verder ontwikkelen. Intensieve communicatie is een belangrijke bouwsteen in zijn werkwijze. Tactische besprekingen, POP (Persoonlijke Ontwikkelings Plannen) en het wekelijkse overleg met de stafleden zijn daar onderdeel van. Door het situatief leiding geven kan hij de spelers en daardoor ook de groep op een prettige manier aansturen. Voor Bertran is voetbal de belangrijkste bijzaak in het leven.'