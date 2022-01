Bertran Kreekels stopt na vijf seizoenen bij OSS’20: ‘Ik wil graag dichter bij huis zijn’

,,Ik werk in Oss en bleef daar op dinsdag en donderdag eten. Thuis verwachten ze dat ik ook bepaalde bijdragen lever. Daarom wil ik graag dichter bij huis zijn”, vertelt Kreekels. ,,Op een gegeven moment moet je een beslissing nemen. Het was een moeilijke keuze, want ik heb vijf mooie en succesvolle seizoenen gehad met OSS’20. Ik droomde er van te promoveren naar de tweede divisie, maar nu kijk ik verder.”

De Ossenaren staan op dit moment achtste in de derde divisie zondag, met elf punten minder dan koploper OFC. Bovendien speelde OSS’20 een wedstrijd meer. ,,Als we weer in de flow komen, kunnen we misschien nog een periodetitel pakken”, is de coach positief.

De trainer weet nog niet of en zo ja op welk niveau hij volgend seizoen te bewonderen is op de voetbalvelden. ,,Het was mijn ambitie om zo hoog mogelijk op amateurniveau te coachen. Meer heb ik nooit gewenst. Het zou kunnen dat ik na de zomer weer een club train. Dat is dan in de buurt van Helmond.”

Kreekels werd in zijn debuutseizoen 2017-18 met OSS’20 ongeslagen kampioen van de hoofdklasse en was een jaar later dicht bij promotie naar de tweede divisie. In 2020 stonden de Ossenaren zeventien punten voor op de naaste achtervolger, maar promoveerden ze niet naar de tweede divisie, omdat het seizoen stil werd gelegd.