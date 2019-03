Beter Achilles Veen verzuimt te scoren: 'Maar we hebben bewezen dat het niveau goed is’

Moment van de wedstrijd: ,,In het begin deden we het niet goed, maar vervolgens waren we de hele wedstrijd de betere ploeg. We hadden een optisch overwicht en na rust kregen we ontzettend veel mogelijkheden om te scoren”, aldus Achilles Veen-trainer Johan van Bijsterveld. ,,We hebben weer bewezen dat ons niveau goed is en nu maar hopen dat we dit door kunnen trekken.”