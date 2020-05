Bezig bijtje Van Delft blijft nog drie jaar bij Nulandia: ‘In Nuland leeft de club echt in heel het dorp’

Vergelijk de Bossche Marc van Delft met een insect en er is geen andere conclusie dan dat hij een overijverige honingbij van het vrouwelijke geslacht is. De vrouwelijke honingbij werkt zo hard aan de bijenkorf dat je bijna zou vergeten dat er ook nog iets bestaat als rust. Voor Van Delft is deze periode zonder werk of voetbal er dan ook een van berusting. ,,Ja dat kan je wel stellen", zegt de trainer met een lach. ,,Normaal gesproken ben ik zo hard bezig. Vliegen zou je kunnen stellen. Nu is het ineens helemaal niks."