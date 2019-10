Bier drinken op kermis in Baarle-Nassau blijkt perfecte wedstrijdvoorbereiding

Zondag 5BHet is de droom van elke amateurvoetballer:bier drinken als wedstrijdvoorbereiding. Voor de spelers van Gloria UC is die droom werkelijkheid geworden. Na wat pilsjes op de plaatselijke kermis won het van Drunen.

Drunen – Gloria 1-2 (1-1) 1. Issam Harit 1-0, 35. Daan Rossi, 60. Bas van de Broek.

,,In de eerste paar minuten van de wedstrijd viel er gelijk een doelpunt voor de tegenstander’’, aldus Gloria-trainer John Janssens. ,,Wij bleven voetballen en kregen veel kansen waardoor we de wedstrijd winnen, maar eigenlijk hadden wij er zo nog vijf meer kunnen maken.’’

,,Er is momenteel een kermis in Baarle-Nassau en ik vermoed dat een aantal van de jongens er gisteravond een biertje hebben gedronken’’, vertelt Janssens. ,,Maar als ze zo spelen met een biertje op dan mogen ze dat van mij wel, we spelen immers geen Champions League.’’

FC Drunen-trainer Ali Albayrak ging er eens goed voor zitten tien Issam Harit al na twintig seconden scoorde. ,,Ik dacht: dit wordt een leuke middag. Dus niet. Lag deels aan onszelf, want bij balbezit van Gloria liepen we te veel achteruit. Overigens was de winnende wel een geweldige doelpunt. Vrije trap, bal in het kruis.”

Molenschot – SVG 2-1. 85. Luc Wagner.

,,We begonnen goed aan de wedstrijd, maar na een halfuur ebde dat weg’’, sprak SVG-trainer Pieter Elias. ,,Het was er gewoonweg niet, afgelopen week wonnen we nog een oefenwedstrijd tegen Merlijn, maar in deze wedstrijd geven we het na het eerste halfuur uit handen, we creëerden bijna geen kansen. ‘’

Neerlandia’31 - The White Boys 1-5 (0-2) Harrie Hesselberth 0-1, Stephan Netten 0-2, Harrie Hesselberth, 0-3, 1-3, Harrie Hesselberth 1-4, Harrie Hesselberth 1-5.